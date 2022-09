L’Université de Guyane suit une « belle trajectoire »

En 2024, la période « d’expérimentation » institutionnelle accordée à l’université de Guyane par le gouvernement prendra fin. D’ici là, la plus jeune université française doit faire pleinement ses preuves tant sur la qualité des formations que sur son organisation interne. Le rapport récent du Haut conseil d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres) salue le travail accompli depuis 2015 par l’établissement et ses partenaires mais il met en garde sur les inconnues budgétaires et les faiblesses structurelles et de pilotage en matière de bien-être des étudiant·es et des personnels. C’est un bilan de fin de parcours tout à fait…