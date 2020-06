L’hôpital met une chape de plomb brutale sur les morts Covid de Guyane alors qu’entre le 8 et le 21 juin, sept décès successifs n’étaient pas passés par un service réa !

C’est une nouvelle décision orchestrée par les autorités de santé publique de Guyane qui ne devrait pas manquer de faire réagir le citoyen lecteur : subitement, depuis plusieurs jours, le service communication des hôpitaux de Cayenne et Kourou (qui ont la même direction) a mis fin brutalement à ses communiqués d’information -jusque là systématiques- relatifs aux morts du Covid 19 en Guyane. La direction des hôpitaux de Cayenne et Kourou ainsi que l’ARS s’abritent au sujet de ce soudain virage (un de plus dans cette crise Covid) sur l’avis d’un comité régional d’éthique Covid, sorti du chapeau, il y a…