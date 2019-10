Les tas de boue de l’or : les barges autorisées du Suriname polluent le fleuve frontière de la Guyane

De sources concordantes, les barges gigantesques qui polluent le fleuve à partir du Suriname depuis plusieurs mois entre Maripasoula et Papaïchton seraient des exploitations autorisées dans ce pays voisin. Ces exploitations déforestent et surtout s’attaquent aux rives, modifiant les contours du fleuve frontière. Demain vendredi 18 octobre, une réunion censée aborder ce dossier mais qui portera aussi sur la question frontalière est programmée à Paramaribo entre des autorités du Suriname, l’ambassadeur de France à Paramaribo et le préfet de Guyane. Un opérateur minier guyanais qui connaît bien la région apporte son éclairage à Guyaweb. Enquête. «Il s’agit de grosses barges,…

