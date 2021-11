Les quatre manifestants retournent en prison pour y attendre leur jugement

Un délibéré et une éventuelle remise en liberté repoussés au 25 novembre par la cour d’appel de Guyane. Voilà la fin de ce long après-midi et d’un procès de plus de sept heures, qui a vu six avocats venus de Guadeloupe, de l’Hexagone et de Guyane défendre les quatre prévenus dans l’affaire d’un feu de palettes qui s’est propagé à la façade de l’hôtel préfectoral en marge d’une manifestation du collectif Mayouri Santé le 21 juillet 2020. L’émotion était forte à la fin des débats du procès en appel de quatre militants liés au collectif Mayouri Santé Guyane à la…