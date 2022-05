Les mules et les amendes douanières : pas si simple…

Les mules payent-elles les amendes douanières ? Eléments de réponse. « Beaucoup de mules -mais pas exclusivement-sont de jeunes majeurs sans emploi qui n’ont absolument rien, aucun patrimoine, aucun salaire. Les mules solvables sont les quelques gros bonnets, les caïds. La quasi-totalité des mules sont des gens qui n’ont pas d’argent. Même pour leur voyage quelqu’un le paye et on leur donne un peu d’argent pour la route. Les commanditaires avancent l’argent que les mules n’ont pas», confie cet avocat du barreau de la Guyane. Dans ce contexte on est enclin à se demander comment ces mules sans le sou…