Les gros bras petits bras : désistement d’appel, José Achille définitivement condamné à 8 mois avec sursis, Roger Achille, Frédéric Jean Baptiste, Serge Nugent, Sean Da Silva à 6 mois avec sursis.

Les 5 condamnés de l’affaire du 53 de la rue madame Payé se sont tous désistés à l’audience de leur appel contestant la décision du tribunal judiciaire : de 6 mois avec sursis pour quatre d’entre eux à 8 mois avec sursis pour le cinquième. Ils sont donc définitivement condamnés pour des faits de «dégradation ou déterioration du bien d’autrui commise en réunion» et «manoeuvre, menace, voie de fait ou contrainte pour forcer une personne à quitter son lieu d’habitation». Et acceptent la décision. Il n’y avait ni les trompettes, ni les flonflons, ni les avocats de première instance Me Alex Leblanc…