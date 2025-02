Léon le retour : Mancini l’ange gardien

Léon Bertrand, via Francine George (1) complaisante le qualifiant entre autres de «bâtisseur », a écrit un livre dans lequel il donne sa version forcément partiale des affaires judiciaires qui lui ont valu la prison, il y présente aussi sa famille, sans doute la partie la plus intéressante de son livre et nous révèle quelques secrets des arcanes du pouvoir. Intitulé « Tenir bon » on peut aussi se tenir les côtes en le lisant. Les bonnes feuilles du bouquin épisode 1. C’est à l’époque de la mise en examen pour corruption et du placement en détention provisoire de Léon Bertrand…