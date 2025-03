Le secteur médical attend des actes après l’agression de deux infirmières libérales

À l’appel du syndicat des infirmiers libéraux, plusieurs rassemblements ont eu lieu ce vendredi matin à Cayenne, Kourou et Saint-Laurent pour dénoncer deux nouvelles agressions graves de professionnelles de santé dans l’exercice de leur métier. En avril dernier, suite au meurtre de la pharmacienne Hélène Tarcy-Cétout, auquel ces nouvelles violences font écho, une feuille de route avait été dessinée par l’Agence régionale de santé (ARS) afin de lutter contre une violence décrite comme croissante et systémique par le secteur médical. Un système de bouton d’alerte anti-agression a notamment été mis en place, mais circonscrit à Cayenne. Les soignants demandent aujourd’hui…

