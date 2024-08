L’équipe de France féminine (Orlann Olière, Gémima Joseph, Hélène Parisot, Chloé Galet) se retrouve en finale du 4×100 m en réalisant de peu, le 3ème temps qualificatif sur 16 équipes et en terminant 2ème de sa série derrière les Britanniques.

La finale est prévue demain à 19h30 à Paris soit à 14h30 en Guyane.

Ce matin tôt (heure de Guyane) le relais 4×100 m féminin, avec Gémima Joseph 2ème relayeuse dans la ligne droite opposée, s’est qualifié pour la finale en terminant à la seconde place de sa série en 42s 13 centièmes derrière la Grande Bretagne première en 42s 03 mais devant la Jamaïque (qui déplore les forfaits pour blessures de de Fraser-Pryce et Jackson) en 42s 35.

L’autre série voit la meilleure équipe, les Etats-Unis s’imposer en étant la seule formation à descendre sous les les 42 secondes (en 41s 94) devant l’Allemagne en 42s15 et la Suisse en 42s 38.

Ces six pays sont donc qualifiés pour la finale demain plus les deux meilleurs temps derrière, le Canada qui établit un nouveau record national en 42s50 et les Pays-Bas en 42s64.

Les Etats-Unis qui ont aligné en série Sha’Carri Richardson et Gabrielle Thomas se sont fait une frayeur avec un passage de relais tout proche d’être hors zone.

Quand on court ce n’est pas pour perdre

Orlann Olière la première relayeuse française a déclaré au micro de Nelson Montfort qu’en finale, le relais français « prendra les risques qu’il faut ».

« Quand on court ce n’est pas pour perdre, ce n’est pas pour finir dernier, ni 8ème, ni 7ème, ni 6ème, c’est pour gagner. Donc dans une finale tout est possible, on part avec l’objectif d’aller le plus loin possible. On n’a aucune limite. On ne se fixe pas de limite » lui a, pour sa part, déclaré Gémima Joseph.

On retient son souffle, il y a une petite chance de médaille demain pour la France troisième meilleur temps des séries derrière les Etats-Unis et la Grande-Bretagne mais l’Allemagne est à 2 centièmes des Françaises et il faudra faire attention à la Jamaïque et à la Suisse (voire au Canada et aux Pays-Bas).

Et ne pas laisser tomber le témoin…

