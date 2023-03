Le procès des gros bras qui ont voulu déloger les squatteurs : José Achille, Roger Achille, Frédéric Jean Baptiste, Sean Da Silva et Serge Nugent en appel jeudi.

Second round pour les cinq gros bras jeudi 30 mars : procés en appel, avenue De Gaulle à Cayenne. Il leur est reproché les faits de «dégradation ou déterioration du bien d’autrui commise en réunion» et «manoeuvre, menace, voie de fait ou contrainte pour forcer une personne à quitter son lieu d’habitation». Ambiance. Ce jeudi 30 mars, vient en appel, le procès des 5 personnes qui ont voulu déloger les squatteurs du 53 rue madame Payé, le 5 septembre 2018. Quatre d’entre eux sont défendus par Me Alex Leblanc selon le rôle de la Cour d’appel : les frères José…