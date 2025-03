Le pétrole fait son « grand retour » en Guyane

Alors que l’exploitation de nouveaux champs d’hydrocarbures est interdite en France depuis la loi Hulot de 2017 et que depuis cela n’avait jamais été remis en cause, le ministre des Outre-mer Manuel Valls a provoqué l’incompréhension en annonçant vouloir rediscuter les effets de cette loi en Guyane après avoir été interpellé sur le sujet par le sénateur Georges Patient. En 2019 TotalEnergies avait jeté l’éponge après avoir tenté de trouver du pétrole au large de la Guyane. Six ans plus tôt, Shell avait déjà pris cette même décision. A l’issue de près de vingt années de prospection sismique en haute…