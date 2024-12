Le petit ami d’une policière adjointe qui exerçait à l’aéroport Félix Eboué, se promène avec son short et son bracelet électronique au pied

C’est une affaire judiciaire menée par la juge d’instruction Eléonore Drummond. Un contrôle routier arrête un individu et sa compagne du moment… policière adjointe de l’air et des frontières à l’aéroport Félix Eboué de Matoury. Un pistolet Glock est trouvé… « Ils se sont fait arrêter lors d’un contrôle dans une voiture et voilà» nous indique Me Anne Radamonthe-Fichet, l’avocate d’Andy Castale. Nous sommes le 27 mars 2023, dans un véhicule, il y a Andy Castale et sa petite copine du moment : une policière adjointe de la PAF (police de l’air et des frontières) qui exerce à l’aéroport Félix…