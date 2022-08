Le littoral guyanais sur courant alternatif

Au lendemain du black-out qui a touché les communes du littoral, de nouvelles coupures d’électricité ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Une avarie matérielle sur une ligne haute tension en est à l’origine.

Jamais deux sans trois ? Après avoir été plongé dans le noir près de 5 heures hier, le littoral guyanais a connu de nouvelles coupures d’électricité ce mercredi 10 août.

À 1h58, un nouvel incident électrique a affecté le réseau haute tension de la Guyane, privant d’énergie les communes du littoral, de Saint-Laurent à Cacao, jusqu’à 7h30 pour un retour complet à la normale.

Cette rupture d’alimentation n’a pas concerné les communes de l’Intérieur ni, contrairement à la veille, été générale. « Le réseau a néanmoins été placé au niveau maximum de délestage, au stade 4 » qui consiste à pratiquer des coupures ciblées et temporaires « afin de préserver l’alimentation électrique de la population« , précise EDF.

Le circuit de distribution en cause

Selon l’entreprise publique, dont l’Etat est devenu actionnaire à 100% en juillet, l’origine de ces coupures successives serait due à une « avarie matérielle sur la ligne haute tension au départ de centrale hydroélectrique de Petit-Saut« . Le circuit de distribution, et non de production, est donc en cause.

Une panne non résolue à l’heure où nous écrivons ces lignes et qu’EDF mettra plusieurs jours à réparer. Des renforts du groupe sont attendus en Guyane pour « réaliser les réparations sur la ligne haute tension« , précise le fournisseur d’électricité qui indique également que la « ligne d’évacuation des groupes hydrauliques de Petit-Saut est toujours indisponible« .

Pour l’instant, des moyens de production thermique, « couplés au réseau« , permettent d’éviter une chute totale comme en a connu le littoral mardi 9 août. La centrale électrique de Dégrad-des-Cannes a notamment été réactivée hier afin de fournir 50 MW. D’après la préfecture, les besoins journaliers de la Guyane sont estimés à 90 MW.

Afin de « sécuriser l’alimentation électrique« , des groupes électrogènes, acheminés depuis la Guadeloupe, vont arriver en Guyane dans les prochains jours.

D’ici le retour à la normale, EDF préconise aux particuliers et industriels de modérer leur consommation électrique pour « éviter ou limiter d’éventuels délestages lors du pic de consommation journalière« .

Sur les réseaux sociaux, ces mêmes consommateurs se sont parfois moqués, parfois indignés de ces coupures à répétition qui mettent à mal les appareils électriques. Certains ont même interpellé sur Twitter la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui a notamment pour mission la protection des consommateurs.

Une réclamation peut être portée auprès de cette autorité de régulation.