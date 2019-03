« Le littoral guyanais sous influence amazonienne. État des connaissances et stratégies de gestion »

Tel est le thème de l’atelier organisé en Guyane du 11 au 16 mars par le Réseau européen des littoraux.

« Comment concilier protection de l’environnement naturel et développement durable de la bande littorale guyanaise ? Quelles sont les stratégies de gestion du littoral les plus pertinentes dans le contexte socioéconomique et démographique de la Guyane ? En abordant les originalités du littoral guyanais du point de vue de son fonctionnement naturel et de la richesse de sa biodiversité(…) , l’atelier traitera de questions importantes pour le développement local ».

Cet atelier « dédié aux problématiques spécifiques de notre territoire, dont le littoral compte parmi les plus dynamiques du monde du fait de l’influence du fleuve Amazone », est organisé par le « Réseau européen des littoraux » et le groupe de recherche pluridisciplinaire « Littoral de Guyane sous influence de l’Amazone » affilié au CNRS.

L’atelier s’adresse « aux élus et collectivités locales, aux services de l’État, aux organismes publics concernés par le littoral (IRD, IFREMER, Conservatoire du Littoral, ONF, BRGM, AUDEG, Office de l’Eau de Guyane) » ainsi qu’aux représentants de la société civile et aux élus locaux « de Guyane et d’autres départements d’outre-mer ou de métropole, ainsi que des parlementaires particulièrement impliqués dans les problématiques littorales ».