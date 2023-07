Le Guyanais Dilhan Will est vraiment l’homme fort de ce Tour de la Martinique, il reprend une nouvelle fois le maillot jaune

Le maillot jaune Guillaume Gaboriau a été piégé puis impuissant. « Je n’ai pas vu partir Dilhan Will », a-t-il confié au micro de Martinique la 1ère à l’arrivée à plus de… 8 minutes de l’intéressé. La plupart des leaders sont passés à l’attaque avant la côte de Gallochat. Dans la côte de Gallochat au moment de l’attaque du Colombien Soraca Cabezas, la chaîne De Dilhan Will saute, il doit descendre de sa machine, pour remettre sa chaîne. Il revient dans la côte, assis sur la selle, ils sont sept en tête, 3 reviennent dans la descente. Parmi eux outre…