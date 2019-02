Le Grand Conseil Coutumier se structure

Il y a un an, le 11 février 2018, 16 membres du Grand Conseil Coutumier des populations amérindiennes et bushinenge de Guyane étaient nommés par les chefs coutumiers réunis à la préfecture de Cayenne, puis 2 personnalités qualifiées ont été désignées pour en faire partie (Guyaweb du 11/05/2018). Placé auprès du préfet représentant l’Etat en Guyane, le Grand Conseil Coutumier (GCC) a pour objet d’assurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenge et de défendre leurs intérêts juridiques, économiques, sociaux, culturels, éducatifs et environnementaux. Le GCC entre dans le cadre de la loi Egalité Réelle Outre-Mer (EROM) et remplace le Conseil Consultatif…