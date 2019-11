« Le droit des étrangers en Guyane : état des lieux et perspectives »

Ce colloque organisé par le Tribunal administratif et l’Université de Guyane aura lieu jeudi 14 novembre à Cayenne.

« La Guyane, depuis toujours un lieu de rencontre des cultures et des langues, a connu, au cours de la période récente, une croissance démographique très soutenue illustrée par la multiplication par 5 de sa population au cours des 40 dernières années. Démographiquement dynamique, la Guyane est également le territoire français qui, au cours de son histoire, a connu le plus de vagues migratoires. Depuis plusieurs années, elle demeure un territoire particulièrement attractif dans son environnement régional, notamment pour les ressortissants d’Haïti, du Suriname, du Brésil, auxquels il convient d’ajouter les arrivées en provenance d’Amérique hispanophone (Colombie, Pérou, Venezuela, République dominicaine notamment). Or, au-delà des conséquences économiques, sociologiques et politiques liées à cette situation, l’immigration en Guyane constitue également un enjeu dont la dimension juridique n’a jamais été véritablement abordée dans sa globalité ».

Ouverte à tous, la journée d’études organisée le 14 novembre par le Département de sciences juridiques de l’Université et le Tribunal administratif « permettra de confronter les expériences et les points de vue des universitaires, hauts fonctionnaires, avocats, membres du secteur associatif, magistrats, qui, dans le cadre de leur activité, abordent professionnellement les questions juridiques liées à la présence des étrangers en Guyane ».