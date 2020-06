Le comité d’experts médicaux de la CTG se prononce pour un report du second tour des municipales !

Le comité d’experts médicaux mis en place par le président de la CTG (Collectivité territoriale de Guyane) s’est prononcé ce mardi pour un report du second tour des municipales sur le territoire au regard de la situation sanitaire C’est certainement une sage décision et une décision qui va compter. «Considérant les éléments relatifs à la situation épidémiologique du territoire ainsi que les risques associés à la tenue du second tour des élections municipales, le comité territorial préconise le report du second tour des élections municipales.», indique un communiqué de la CTG qui vient de tomber. «L’ensemble de ses membres juge…