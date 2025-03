Le Comité anti-torture du Conseil de l’Europe alerte sur les conditions de détention dégradées en Guyane

Une prison surpeuplée, des violences entre détenus importantes, un manque d’activités proposées… Le tableau du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly en Guyane dépeint par le nouveau rapport du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe, est peu reluisant. Adressé au gouvernement français, ce rapport publié le 12 mars 2025 fait suite à une visite fin 2023 du CPT dans de nombreux lieux de privation de liberté de Guadeloupe et Guyane : prisons, centres de rétention administrative, commissariats, casernes de gendarmerie. Dans cet épais rapport de 107 pages du…

