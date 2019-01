Le cofondateur de Médiapart, Edwy Plenel, en Guyane

Le journaliste politique Edwy Plenel, président et co-fondateur* du média d’investigation Mediapart et ancien directeur de la rédaction du quotidien Le Monde, sera reçu par Guyane La 1ère du 14 au 20 janvier. Il participera à plusieurs rendez-vous au sein de la rédaction du média public.

Le premier temps fort est prévu le 14 janvier à 19h30, lorsque Edwy Plenel sera l’invité du journal télévisé.

Mercredi 16 janvier, Edwy Plenel sera le grand témoin du débat télévisé sur “ le rôle de la presse dans notre société ”. Cette édition spéciale en direct d’une durée de 52 minutes sera présentée par les journalistes Laurent Marot et Jessy Xavier, en présence de France Guyane et de Guyaweb – en la personne de notre confrère le journaliste d’investigation Frédéric Farine.

Le lendemain jeudi 17 janvier dans l’après-midi, c’est dans l’atrium de la station publique que le cofondateur du site d’information Médiapart rencontrera de jeunes Guyanais étudiant en Hypokhâgne, BTS et IUT. Le débat portera sur « le rôle de la presse dans la société guyanaise ».

En clôture de cette semaine guyanaise, Edwy Plenel sera l’Invi-Thé-Café de Guyane La 1ère vendredi 18 janvier à 7h15.

Mediapart, journal d’information en ligne payant et indépendant, a fêté ses dix ans d’existence en 2018 et il a largement dépassé la barre des 100 000 abonnés. Financé uniquement par ses lecteurs, le site Médiapart a révélé notamment les affaires Bettencourt, Cahuzac et celle des financements libyens supposés de Sarkozy.

*Avec Marie-Hélène Smiejan (directrice générale), Laurent Mauduit, Laurent Bonnet, Gérard Desportes et Godefroy Beauvallet.