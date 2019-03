Le blocage de l’Université continue

Commencée mercredi 20 mars, la mobilisation continue et s’organise autour de revendications en soutien aux étudiants étrangers, mais pas seulement. Ce matin vendredi 22 mars, environ 200 étudiants, enseignants et personnels administratifs réunis en Assemblée générale ont voté à l’unanimité la poursuite du blocage de l’Université de Guyane. Le mot d’ordre : « la Guyane n’a-t-elle pas besoin de tou.te.s ses diplômé.e.s ? » Les deux premières revendications du mouvement réclament la libération des étudiants et des lycéens détenus au Centre de rétention administrative (CRA) et l’arrêt de ces arrestations. Viennent ensuite l’abandon de la hausse des frais d’inscription à l’Université et…