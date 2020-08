L’arrivée récente de demandeurs d’asile cubains témoigne de l’accueil encore difficile des étrangers en Guyane

Depuis plusieurs semaines, des ressortissants cubains, dont certains appartiennent à la communauté LGBT, arrivent en Guyane par le Suriname. Après un test PCR et une quatorzaine effectués à Saint-Laurent, ils se rendent à Cayenne pour déposer une demande d’asile. Si l’arrivée en France semble être un soulagement, il n’en reste pas moins qu’en Guyane les discriminations contre les personnes LGBT persistent et l’accueil des étrangers piétine. L’arrivée des demandeurs d’asile cubains est récente et se fait par « vagues » d’une dizaine de personnes depuis le mois de juillet, explique Marc Larisse qui gère provisoirement l’équipe bénévole de la Croix-Rouge…