La police du Suriname publie la «liste des personnes les plus recherchées»

Les suspects de meurtre, les auteurs de vols avec violence, les suspects dangereux pour faits par arme à feu et l’ex-ministre des Finances, Gillmore Hoefdraad, figurent sur la liste des personnes les plus recherchées par la police du Suriname (KPS), selon Starnieuws. Avec cette publication ( voir ce lien), le KPS demande l’aide de la communauté pour transmettre toutes les informations pouvant conduire à l’arrestation de ces suspects, au centre de commandement, au numéro 115, à la ligne de dénonciation gratuite 179 ou au poste de police le plus proche. « Avec vous, nous lutterons contre la criminalité », a…