La lutte contre l’illettrisme érigée en grande cause académique

En Guyane, où une trentaine d’idiomes sont parlés, le français est généralement la seconde langue de la majorité des 300 000 habitants. La langue véhiculaire est pourtant synonyme d’insertion sociale, d’accès aux droits. Or quatre adultes sur dix sont en situation d’illettrisme et 58% des jeunes au sortir de l’École sont en difficulté de lecture. Face à cette situation, le rectorat refonde cette année tout le processus d’apprentissage de la lecture et de l’écriture, en imposant une méthode unique. Tous les dix ans, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec l’Agence nationale de lutte…