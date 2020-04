La directrice de l’ARS confirme l’information avérée de Guyaweb quant à la positivité au Covid-19 d’un personnel du laboratoire de biologie de l’hôpital mais… sur Radio Peyi

Guyaweb avait révélé cette information mercredi soir : un cas positif au Covid-19 d’un personnel de sexe féminin du laboratoire de biologie de l’hôpital de Cayenne.

Mais l’ARS (agence régionale de santé), depuis, s’était toujours refusée à nous confirmer cette information malgré nos multiples relances et avec une attitude et des réponses écrites qui interrogent (relire cet article).

Or stupeur -sans citer le média ayant révélé l’information, ce qui eut relevé de la bonne pratique journalistique soit dit en passant- l’émission radio de Jean-Paul Le Pelletier (l’ex-président de la CCIG) a eu droit ce vendredi matin aux confidences de Clara De Bort, directrice générale de l’ARS sur un sujet tabou… deux jours auparavant.

Après avoir évoqué à l’antenne de nos confrères le cas du patient (un homme âgé) positif (seulement au bout de plusieurs tests, les premiers étant négatifs !) et finalement admis en réanimation mercredi soir, la directrice de l’ARS enchaîne alors en ces termes : « la deuxième personne (testée positive ces derniers jours, ndlr) qui a fait parler beaucoup (sic) et je le comprends (resic) est une personne qui travaille au laboratoire de biologie de l’hôpital. On est en train d’enquêter tous ensemble parce qu’il y a deux équipes d’enquêteurs dans ce cas là : l’équipe d’enquêteurs à l’hôpital et l’équipe d’enquêteurs à l’ARS. L’équipe de l’hôpital fait le point sur tous les circuits que la personne a empruntés dans l’hôpital. L’équipe de l’ARS fait le point sur la vie privée. Ces enquêtes se croiseront ce matin pour qu’on puisse essayer de comprendre si ce virus est arrivé de l’extérieur de l’hôpital par la vie privée de la personne ou plutôt par l’intérieur (de l’hôpital). A cette heure-ci je ne suis pas capable de vous le dire avec certitude».

Et Clara De Bort de poursuivre : «Et bien sûr, la personne qui travaille à l’hôpital, elle croise des collègues, elle vit avec quelqu’un etcetera donc toutes les suppositions sont sur la table quand on fait une enquête jusqu’à ce que l’enquête soit finie».

N’était-il pas possible de nous répondre cela depuis mercredi ?

Le directeur de l’hôpital de Cayenne, Christophe Robert, a lui aussi observé un silence de cathédrale suite aux sollicitations de Guyaweb (notamment sur ce dossier).

La parole au sommet de la pyramide à deux têtes autorisées à communiquer sur le Covid-19 semble subitement s’être libérée sur cette information ce vendredi matin.

Après un tweet jeudi de concert de toutes les autorités (préfecture, directrice de l’ARS, hôpital de Cayenne) sur les inadmissibles fake news de Guyaweb (combien ?), quand on connaît la genèse de l’histoire et le rôle un rien ambigu de l’ARS qui se confirme (relire cet article), notre rédaction peut légitimement s’interroger.

Mais nous allons poursuivre notre travail d’enquête.

Et nos citoyens-lecteurs apprécieront.

FF