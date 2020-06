La dernière lubie de l’ARS ? Ne plus donner le nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur Rémire, Matoury et Cayenne !

C’est une décision qui nous a été signifiée ce week-end par l’ARS : les autorités ne souhaitent plus donner ou confirmer le nombre de nouveaux cas, commune par commune, dans l’île de Cayenne. Autrement dit, selon le bilan offert par les autorités dimanche (et relatif aux cas confirmés samedi), débrouillez-vous avec ceci : 10 nouveaux cas à Saint-Georges de l’Oyapock, 5 nouveaux cas à Kourou comme à Macouria, un nouveau cas à Mana et… 73 cas de plus sur «l’île de Cayenne», l’expression consacrée des autorités étatiques depuis le début de cette crise pour désigner un groupe de 3 communes…