La CTG tente d’éteindre la polémique sur la flamme olympique

En juin 2024, un mois et demi avant la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris 2024, la flamme olympique fera un crochet d’une journée par la Guyane. Vingt-quatre heures de présence pour la modique somme de 150 000 euros, payée par la Collectivité territoriale de Guyane. Une dépense « ridicule » au vu des retombées médiatiques et touristiques que l’événement apportera au territoire selon le conseiller territorial en charge des Sports, Gilles Le Gal, qui a dévoilé vendredi le parcours guyanais et répondu aux critiques émanant de l’opinion publique. Le 23 juin dernier, dans l’amphithéâtre parisien de la Sorbonne était dévoilé en grande…