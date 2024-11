Kevin Taubira absent ce matin à la convocation devant la Chambre de l’instruction

De ce que nous avons compris, c’est le parquet qui conteste « le refus de placement en détention provisoire» de Kevin Taubira arrêté le 29 octobre 2024 à l’aéroport Félix Eboué de Matoury avec près de 10 kilos de cocaïne. Un refus de la juge d’instruction en charge du dossier. Un parquet qui ne veut pas non plus voir la presse aux débats et l’a fait savoir. La Chambre de l’instruction a toutefois rejeté sa demande de « huis clos» et a repoussé les débats à la semaine prochaine. En début d’audience Rodolphe Part, représentant du ministère public prend la…