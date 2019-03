Journée de sensibilisation à l’autisme

Une Journée Portes Ouvertes est organisée par l’association Atipa Autisme le samedi 6 avril à Rémire-Montjoly.

Atipa Autisme est une « association d’entraide et de solidarité entre parents et familles d’enfants et adolescents présentant des troubles autistiques et apparentés », qui cherche en particulier à « faciliter l’inclusion sociale, scolaire et professionnelle de la personne avec autisme ».

Atipa Autisme rappelle qu’en France « le nombre de personnes concernées est estimé à 700 000 » tandis qu’en Guyane « le nombre de personnes avec autisme peut être évalué à 3000 dont environ 900 enfants », plus de « 60% » de ces derniers n’étant pas scolarisés faute de structures spécialisées.

A l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme qui vise à « mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement », Atipa Autisme organise le samedi 6 avril une Journée Portes Ouvertes dans ses locaux situés avenue Sainte-Rita à Rémire-Montjoly.

Au programme de cette manifestation qui s’adresse aux familles, aux enseignants et aux professionnels : des ateliers pratiques en matinée et dans l’après-midi la projection du film de Sophie Robert « Enfants autistes : bienvenue à l’école » suivie d’un débat sur l’inclusion scolaire et professionnelle.