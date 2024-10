« Je me couche le soir, je me réveille la nuit, je me lève le matin, j’ai envie de le buter »

Le procès pour tentative de meurtre du commandant Frank Ramblado du 33 ème Rima par le secrétaire de l’état-major Alexandre Rouquette qui lui a porté 9 coups à l’arme blanche se poursuit. Un procès intéressant. « Je me couche le soir, j’ai envie de le buter, je me réveille la nuit, j’ai envie de le buter, je me lève le matin, j’ai envie de la buter » : c’est le militaire Ian aux ressoures humaines qui raconte les propos d’ Alexandre Rouquette juste après avoir mis les coups de couteau au commandant. Il était isolé dans le salon du chef…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !