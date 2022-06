Il traverse onze fois l’Atlantique, arrêté au Mans, il avait ingéré de la cocaïne

Les jours se suivent et se ressemblent. Mercredi 22 juin 2022, un Guyanais de 25 ans arrivé à Orly en provenance d’un vol depuis l’aéroport Félix Eboué, prend le train en direction du Mans (Sarthe). Ce jour-là, des douaniers mènent une opération en gare du Mans pour arrêter l’individu qui en était à son onzième voyage entre la Guyane et l’Hexagone. Le suspect refuse de se soumettre à un test urinaire. Les douaniers lui proposent alors une radiographie de l’abdomen, le suspect refuse encore et s’énerve : il pousse les douaniers contre les murs. Dans la salle de contrôle, agressés…