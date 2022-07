Il obtient son Bac l’an dernier, est réserviste au 3ème REI puis fait la mule, il est en prison à Nîmes

Né à Kourou, où il semble avoir toujours vécu, Thierry a obtenu son baccalauréat en 2021. Il n’a pas de revenu, pas de loyer. Il vit chez sa mère. Il a 5 sœurs et 4 frères. 4 frères et une sœur sont à la maison, le reste se trouve Suriname. Avant sa mère était femme de chambre. Depuis un an, il est réserviste au 3ème REI (Régiment Etranger D’Infanterie) de Guyane. Mardi 21 juin, il a été interpellé par les douaniers en gare de Nîmes à 13 h 10. Il avait ingéré de la cocaïne : 827 grammes. Ce jour-là,…