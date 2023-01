Il boit, frappe sa femme et son bébé, 24 mois avec sursis pour l’agent de la mairie d’Apatou…

Une audience inhabituelle hier en comparution immédiate. A la barre, un homme, possiblement saoul, ayant agressé sa femme et son bébé. « Je travaille à la mairie d’Apatou » déclare à la barre François Afoo, 28 ans (né le 17 novembre 1994 à Saint-Laurent du Maroni) en tongues, short bleu et tee-shirt blanc, coupe rasta avec queue de cheval. Vous êtes marié ?, demande le président Pierre Gareau. Non pas encore, on y pense, répond François Afoo. Il est poursuivi pour » violence aggravée par deux circonstances (alcool et conjoint) suivie d’incapacité de travail de plus de 8 jours », à savoir 15…