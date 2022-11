Grosse saisie de 40, 8 kilos de cocaïne : Alexandre Minidoque prend plus en appel, 5 ans dont un avec sursis, qu’en première instance

Alexandre Minidoque a été condamné hier par la Cour d’appel à 5 ans de prison dont un an de sursis contre 4 et un an de sursis avec mesures probatoires en première instance. Le mercredi 20 janvier 2021, à Félix Eboué, la gendarmerie des transports aériens qui grenouille au sein de l’aéroport et plus particulièrement sur le tarmac avait saisi 40, 8 kilos dans les bagages de deux personnes, un Français d’origine antillaise (selon la gendarmerie) de 24 ans à l’époque, Alexandre Minidoque, accompagné d’une ressortissante dominicaine de 25 ans au moment des faits. Cette découverte -la plus importante d’un…