Grosse panne du réseau Orange mobile, internet et fixe

Ce jeudi 21 septembre, le réseau mobile, internet et fixe de l’opérateur Orange Caraïbes est hors-service notamment sur une partie de l’ïle de Cayenne, a constaté Guyaweb auprès de nombreux clients présents devant l’une des boutiques du territoire.

« Je suis une professionnelle, j’ai reçu un message d’Orange indiquant de venir récupérer des clés 4G car la panne internet ne sera réparée que le 22 septembre en fin de matinée » indique une cliente.

En effet, un message SMS d’Orange Caraibes indique qu’ « une panne a été détectée » et sa « réparation est prévue le 22/09 en fin de matinée « .

Selon nos informations, 11.000 clients seraient impactés par cette panne.

Contacté ce jeudi matin, le service presse d’Orange Caraibes basé aux Antilles nous informe qu‘ »un communiqué est en cours de préparation. Nous vous le ferons parvenir dans les meilleurs délais. »

En effet, c’est bien par voie de presse qu’Orange nous a informé en début d’après-midi que l’origine de la panne est due à « un acte de vandalisme perpétré dans la nuit de mercredi à jeudi », impactant donc « les services Orange fixe, internet et mobile » pour « plus de 10 000 clients notamment dans les villes de Remire-Montjoly et Matoury. La mobilisation immédiate des équipes d’Orange a permis le rétablissement de ceux-ci en fin de matinée. »

Sinon, tout va bien sous les Tropiques !