Grand débat : Emmanuel Macron assume sa stratégie outre-mer

A l’invitation du président de la République, une petite centaine d’élus ultra-marins ont porté leurs doléances jusqu’au palais de l’Élysée, le 1er février, pour des échanges qui ont duré plus de sept heures. Grand débat ou opération de communication sur les réformes menées par le gouvernement ? Le 1er février, Emmanuel Macron, entouré de ses ministres, a reçu une soixantaine de maires, vingt parlementaires et vingt préfets ultra-marins dans la salle des fêtes de l’Élysée. Pendant plus de sept heures, sans pause, ils ont échangé, parfois vivement, sur la vie chère, l’emploi, les dotations publiques, l’immigration, les sargasses et les…