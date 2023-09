Germain Balmokoun jugé coupable d’assassinat, il est condamné à 25 ans de réclusion criminelle

Il y avait un peu plus de monde qu’à l’accoutumée durant ces 5 jours d’audience du procès de Germain Balmokoun, un inspecteur et compatriote guadeloupéen de l’accusé, le responsable des arbitres Alain Jean-Francois basé à Saint-Laurent du Maroni, l’ex-femme à Saint-Laurent de Germain Balmokoun, Brigitte Vincent, son fils Bruno eu avec sa première femme en Guadeloupe et sa soeur, venus de Guadeloupe et enfin un groupe de 5 à 6 femmes aimant suivre les procès d’assises. L’ex-élu de Saint-Laurent et ex-arbitre de football fédéral a été condamné à 25 ans de réclusion. Ce matin Aminata Touré, réprésentante du ministère public…