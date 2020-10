Future décharge : la tension remonte

La future grande décharge du littoral en projet à Wayabo ou à Quesnel ouest, un projet de four à déchets à Risquetout ouest … les dossiers concurrents portés par la communauté de communes du centre-littoral et l’industriel français Séché continuent d’avancer sous la réprobation grandissante d’agricultrices, agriculteurs et habitants riverains. Alors que le débat politique et citoyen autour de ces projets à risques potentiels pour les riverains et d’accaparement de terres agricoles par un groupe privé se fait attendre, la dérogation exceptionnelle d’activité accordée aux Maringouins s’amenuise. Elle prendra fin le 31 mars 2022. Il nous est à l’heure actuelle…