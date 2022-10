Frédéric Stanley Jean-Baptiste incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly

Après 96 heures placées en garde à vue (1), un déférement devant le procureur et une audience devant le juge des libertés et de la détention, celui-ci a décidé à 20 h30 passées de signer une ordonnance de mise en détention provisoire à l’encontre de Frédéric Stanley Jean-Baptiste qui passera donc en prison la nuit et les suivantes au moins jusqu’au procès prévu mardi après-midi… Explications. Né le 11 janvier 1992 à Cayenne, Frédéric Stanley Jean-Baptiste, 29 ans et demi dormira à la prison de Rémire-Montjoly à partir de ce soir et au moins jusqu’à mardi jour de son procès…