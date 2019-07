François de Rugy ne viendra pas en Guyane en septembre

Le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, a annoncé sa démission du gouvernement ce mardi sur son mur Facebook quatre jours après avoir annoncé qu’il ne démissionnerait pas.

«La mobilisation nécessaire pour me défendre fait que je ne suis pas en mesure d’assumer sereinement et efficacement la mission que m’ont confiée le Président de la République et le Premier ministre. Dès lors, j’ai présenté ma démission au Premier ministre ce matin.», a-t-il écrit ce mardi.

Il a également affirmé avoir déposé une plainte en diffamation contre le site d’investigation Mediapart.

Le site d’investigation avait notamment révélé la semaine dernière des dîners somptueux que l’intéressé avait organisés à l’Hôtel de Lassay, en présence entre autres de convives journalistes, à l’époque où il était président de l’Assemblée nationale, entre mi-2017 et fin 2018.

L’intéressé s’était défendu en arguant notamment d’intolérance au homard ou de son peu de goût pour le champagne.

Les jours suivants avaient accouché d’une rafale de révélations.

«Jeudi, rappelle ce jour le site de l’hebdomadaire Marianne, nos confrères (de Médiapart, ndlr) ont dévoilé que devenu ministre, numéro deux du gouvernement dans l’ordre protocolaire, François de Rugy avait ordonné des travaux pour un montant de 63.000 euros dans son logement de fonction de l’hôtel de Roquelaure, toujours réglés par des deniers publics, avec notamment un dressing géant facturé 17.000 euros. De simples « placards », selon son épouse. »

Il avait en outre été révélé que la directrice de cabinet de François de Rugy, la préfète Nicole Klein, avait conservé un logement HLM à Paris pendant 12 ans alors qu’elle n’habitait plus dans la capitale. De Rugy avait alors limogé sa directrice de cabinet.

«Je suis trop attaché à l’écologie à laquelle j’ai consacré tout mon engagement militant, pour accepter que notre action écologique soit affaiblie par des mises en cause personnelles incessantes.», note encore ce mardi François de Rugy sur son mur Facebook.

«A la suite de cette série de révélations, Matignon avait ordonné des contrôles de toutes ces dépenses, le ministre promettant de rembourser tout euro qui resterait contesté. Il était depuis lors en sursis. Le couperet est tombé. », analyse encore le site Marianne soulignant clairement la forte probabilité d’une démission du ministre encouragée par l’exécutif.

Ce mardi, Médiapart avance que l’ancien numéro deux du gouvernement aurait puisé dans son enveloppe d’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) pour payer une partie de ses cotisations à Europe Ecologie-Les Verts (EELV) en 2013 et 2014.

«Au total, François de Rugy est accusé, rapporte le site France Info citant l’enquête de Mediapart d’avoir versé dans les caisses de son parti 9 200 euros puisés dans son indemnité de frais de mandat : 7 800 euros le 26 décembre 2013, 1 400 euros en décembre 2014, toujours depuis son compte IRFM».

«Un mélange des genres surprenant, note le pure-player, d’autant que l’IRFM est défiscalisée et que François de Rugy a… déduit ces versements de son impôt sur le revenu. Le ministre, qui avait promis à Mediapart d’apporter une réponse sur ces éléments à la mi-journée, a finalement quitté son poste sans apporter d’éclaircissements. L’affaire de trop, après une semaine de révélations en tout genre…», analyse, de son côté, le site du Nouvel Observateur.

Après plusieurs reports de sa visite, il est désormais acquis que François de Rugy ne viendra pas, en tant que ministre de la Transition écologique et solidaire, en Guyane, en septembre.

FF