Fièvre jaune en Guyane : «on ne détecte que la partie émergée de l’iceberg» selon une virologue de Pasteur

Selon une virologue de l’institut Pasteur -et l’information est confirmée de source médicale à Guyaweb -l’on n’a connaissance que des «cas sévères» de fièvre jaune en Guyane (décès) et donc de fait que de «la partie émergée de l’iceberg» en matière de cas frappés par cet arbovirus. Toujours selon Pasteur, les séquences des virus des cas décédés en Guyane montrent un virus assez différent de ceux circulant au Brésil et permettent de conclure à une circulation propre au secteur de Maripasoula (ou de Guyane). Le 11 octobre dernier, un possible orpailleur du haut Maroni est décédé après son transfert à…