Faux tests Covid-19 pour pouvoir se rendre en Guyane : un passager témoigne

C’est un passager que l’on nommera Christian (1), un notable. Il a pris l’avion deux fois ces derniers mois pour la Guyane, en septembre et en novembre depuis Orly. Il assure que des passagers se sont munis de faux tests Covid pour aller ou rentrer en Guyane mais plutôt, selon lui, faute parfois d’avoir eu leur résultat dans les temps, notamment en septembre. Il est possible en effet de passer entre les mailles du filet par le biais de ce type de fraude : et pour cause, il n’y a pas de contrôle informatique de l’authenticité du test, ni au…