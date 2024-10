Face à l’insécurité croissante, les élus de Saint-Laurent attendent des réponses « fermes et rapides » de l’Etat

Alors que les faits de violence se multiplient dans la capitale de l’Ouest guyanais, les élus municipaux ont exprimé leur ras-le-bol cette semaine. Depuis mardi, ils campent devant la sous-préfecture de l’Ouest pour demander des réponses « fermes et rapides » à l’Etat, compétent dans le domaine régalien de la sécurité. La préfecture nous a confirmé la demande au gouvernement d’un escadron de gendarmes mobiles supplémentaire et le déploiement effectif dans l’Ouest de membres du GIGN pour appuyer les forces de sécurité locales. Mais Saint-Laurent a également besoin de réponses structurelles afin de lutter contre une pauvreté endémique et le désoeuvrement de…

