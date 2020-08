Explosions à Beyrouth au Liban : un appel aux dons est lancé

Après la double explosion survenue mardi 4 août dans le port de Beyrouth au Liban, due selon les autorités à 2750 tonnes de nitrate d’ammonium stockées «sans mesures de précaution» dans le port de la ville et à l’origine des déflagrations, le bilan provisoire fait état de 149 morts et plus de 5000 blessés.

En Guyane, le consulat du Liban lance un appel aux dons via la plateforme de la Croix Rouge Française. Antoine Darjani, consul du Liban en Guyane depuis mars 2020, a indiqué par voie de presse que “le consulat libanais en Guyane s’est associé à La Croix rouge guyanaise et française afin d’aider son homologue libanaise qui a démontré depuis des années son efficacité sur le territoire ».

Les dons sont possibles « en ligne https://bit.ly/30xdrxO ou par chèque déposé au consulat à l’ordre de La Croix Rouge. »

Le consul du Liban en Guyane précise que « les dons reçus permettront de distribuer des colis alimentaires, d’hygiène, de financer des activités de « clinique mobile », d’abris pour les personnes sans logement, de fournir des équipements de protection individuelle contre le COVID-19 et de réparer les ambulances hors d’état en raison de l’explosion.”