Exploit de Dilhan Will au Tour de la Martinique victorieux de l’étape après une échappée solitaire

Dilhan Will, de la sélection Guyane, n’a pas tardé à réagir après ses déboires du jeudi, au cours de la 6ème étape, une crevaison au mauvais moment et un dépannage tardif (qui pose des questions sur l’organisation de course) qui lui a fait perdre toute prétention au général alors qu’il occupait la 6ème place.

Il s’est extirpé du groupe maillot jaune à une trentaine de kilomètres de l’arrivée pour avaler les dernières côtes du parcours et arriver en solitaire au François avec une minute et quinze secondes d’avance sur le groupe des leaders dont le maillot jaune.

Un bon Tour de Martinique en tout cas pour Dilhan Will, dirigé sur ce Tour par l’ancien coureur Patrice Denays Candau ancien bon grimpeur, victorieux lui aussi en Martinique.

Dilhan Will s’impose lors de cette 7ème étape avec, sur les épaules, le maillot de champion ultra-marin, titre qu’il a décroché en juin à La Réunion.

Preuve de son bon comportement lors de cette épreuve, le Guyanais, âgé de 22 ans, est désormais 4ème au classement des jeunes, 6ème au classement par points, 7ème au classement du meilleur grimpeur et 15ème au général.

FF

Photo de Une : Dilhan Will, dossard 31, lors de son échappée solitaire