Exit Gémima Joseph pour un centième dès les séries du 100 m aux JO de Paris

L’athlétisme peut être cruel. En réalisant un temps honorable de 11s 13 dans sa série du 100 m, Gémima Joseph 5ème échoue pour un centième dans sa qualification au temps pour les demi-finales, la dernière athlète qualifiée par ce biais étant une Porto-Ricaine qui a battu le record national en réalisant 11s 12.

Au site de l’Equipe, l’athlète guyanaise a déclaré : « Techniquement, c’était une bonne course. Je fais une bonne mise en action, je ne me relève pas trop tôt, je reste technique jusqu’à la fin, mais malheureusement il me manque un meilleur chrono. C’est dommage, car dans d’autres séries, ça a couru moins vite. Je suis vraiment déçue mais je reste motivée, car il reste le 200 m et le relais 4×100 m. J’ai patienté durant les autres séries, on y a cru jusqu’à la fin. L’ambiance ? Le public était en feu, dès le matin, ça m’a donné beaucoup de force. On sent qu’ils sont à fond derrière l’équipe de France, franchement c’était génial. »

Effectivement Gémima fait un bon départ dans sa série puisqu’elle sort en tête des starts.

Le vent était favorable (1,5 m/s)

Il nous semble qu’en revanche, elle se relève un poil tôt.

Elle est passée par les troisième et quatrième dans la deuxième partie de la course.

On notera également que dans la plupart des autres séries, les qualifiées à la place (3ème) font plus que 11s 13 qui est un temps très honnête à 12 centièmes du meilleur temps de Gémima (11s 01) réalisé lors des championnats de France remportés à Angers fin juin qui constituent, pour l’heure, son pic de forme cette saison.

Seules 3 athlètes étaient repêchées au temps.

Place maintenant au 200 mètres pour Gémima Joseph, dimanche 4 août prochain avec les séries dès 10h 55 le matin (à 5h55 en Guyane).

FF

Photo de une (capture d’écran de France TV) : Gémima Joseph de dos, constate son élimination à l’écran, à l’issue de la dernière des 8 séries.