Exercice ORSEC grandeur nature

La préfecture annonce qu’un exercice ORSEC – Organisation de la Réponse de Sécurité Civile – aura lieu ce mardi 19 février à Cayenne et Matoury.

« Demain, mardi 19 février, les services de la sécurité civile de la préfecture, des équipes et engins des forces de l’ordre et des pompiers, mais aussi de toutes les forces concourant à la sécurité civile seront mobilisés dans le cadre d’un exercice grandeur nature en conditions réelles.

Pour respecter au mieux les conditions de l’exercice, l’heure, le lieu ainsi que la nature de l’événement doivent rester confidentiels tant que le déroulement de ce dernier n’a pas commencé.

Concrètement, cela signifie qu’un accident va être simulé et qu’en conséquence une agitation particulière pourra être ressentie par les automobilistes et les habitants de Cayenne et de Matoury.

Tous les événements liés à cet exercice seront factices : aucune victime, ni aucun dégât matériel ne seront à déplorer, ni ne doivent inquiéter la population.

L’objectif de ce genre d’opérations est de tester la pertinence et l’efficacité des dispositifs, ainsi que d’entretenir les compétences de tous les acteurs concernés. »