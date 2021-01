Et ça pourrait être pire : 13% de positifs au Covid-19 en Guyane sur la dernière journée de tests, 225 nouveaux cas en 2 jours sur l’île de Cayenne, 44 positifs mercredi à Saint-Laurent du Maroni !

Le dernier Covid-Info des autorités adressé (tardivement) aux médias ce jeudi vers 17 heures confirme la tendance à la hausse des contaminations sur les deux dernières semaines et surtout l’élargissement géographique desdites contaminations. Le Covid-Info du jour révèle en effet pas loin de 200 nouveaux positifs (193) sur 1487 Tests (PCR et antigéniques) réalisés vraisemblablement mercredi, soit 13% de positifs sur ce nombre important de tests. Il s’agit du taux journalier le plus important depuis plusieurs mois et sur un nombre significatif de tests même s’il convient de rester prudent sur les résultats d’une seule journée. Ceux-ci confortant au demeurant…