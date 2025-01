Entretien avec la première présidente de la Cour d’appel, Béatrice Almendros : « On n’arrive déjà pas à pourvoir les trois postes qui sont localisés donc c’est vrai qu’on n’est pas très optimiste »

Béatrice Almendros est depuis un an et demi, première présidente de la Cour d’appel de Cayenne. Son conjoint Frédéric Almendros est procureur adjoint au sein du parquet du Palais de Justice du Larivot. Entretien avec la première présidente de la Cour d’appel. Frédéric Farine et Laurent Marot : Quels sont les points positifs et les points négatifs à la Cour d’appel ? Béatrice Almendros : Le point extrêmement positif c’est que depuis septembre 2024, les effectifs de la Cour d’appel sont au complet. A savoir, il n’y a plus de postes vacants chez les magistrats. Il n’y a pas de…