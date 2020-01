Enquête publique sur la révision du Schéma de Cohérence Territoriale de la CACL

Cette enquête organisée par la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (CACL) se déroule jusqu’au 14 février.

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) est un document réglementaire d’urbanisme qui « permet à un territoire correspondant à un bassin de vie de fixer les grandes orientations à 20 ans, les principes d’organisation de l’espace en matière d’habitat, d’économie, de transport, d’équipement et de service, d’environnement, de développement durable » indique la CACL dont le territoire comprend les communes de Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Macouria, Montsinéry-Tonnegrande et Roura.

L’enquête publique organisée par la CACL pour permettre au public de s’exprimer sur le projet de révision du SCoT se déroule jusqu’au 6 février au siège de la CACL à Matoury ainsi que dans les mairies des six communes concernées, où le dossier d’enquête est consultable et où chacun peut déposer ses observations et propositions.

Celles-ci pourront également être déposées lors des permanences tenues de 8h à 12h par le commissaire-enquêteur le 27 janvier à la mairie de Rémire-Montjoly, le 28 janvier à la mairie de Cayenne, le 31 janvier à la mairie de Matoury, le 03 février à la CACL et le 10 février à Roura.

L’ensemble du dossier d’enquête publique est consultable sur la page dédiée de la CACL et à l’issue de l’enquête le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant une durée d’un an au siège de la CACL et sur son site internet.